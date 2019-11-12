ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علي معلول يوضح سبب صعوبة مباراة تونس وليبيا فى تصفيات أفريقيا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:39 م
علي معلول
علي معلول
Advertisements
محمد رشاد
أكد على معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس أن مباراة ليبيا في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 صعبة خاصة مع مواجهة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي.

وقال معلول لموقع "foot24" التونسي: "هذه المقابلة مهمة جدا لمنتخب تونس، ستكون مباراة صعبة ضد منتخب يعرف كل شيء عنا، لأننا لعبنا كثيرا السنوات الماضية ولديهم مدرب تونسي".

واستدرك "فوزي البنزرتي مدرب يعرفنا جيدا ولديه خبرة كبيرة، ولذلك علينا الحذر ، قادرون على الفوز في أجواء جيدة، وإن شاء نكون حاضرين ذهنيا وبدنيا".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد

إنترنت فائق السرعة .. البرلمان يكشف مزايا إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1"

مع سمير صبري وسهير جودة .. أحدث ظهور لـ نادية لطفي في المستشفى.. شاهد

أغنية "يا مكسر الدنيا" لمكحّل تدخل ضمن أفضل ٢٠ أغنية بتركيا هذا الأسبوع.. فيديو

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي

ترقص مع زوجها .. ابنة ونيس تتألق بفستان قصير وكعب عال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!