علي معلول يوضح سبب صعوبة مباراة تونس وليبيا فى تصفيات أفريقيا

أكد على معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس أن مباراة ليبيا في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 صعبة خاصة مع مواجهة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي.



وقال معلول لموقع "foot24" التونسي: "هذه المقابلة مهمة جدا لمنتخب تونس، ستكون مباراة صعبة ضد منتخب يعرف كل شيء عنا، لأننا لعبنا كثيرا السنوات الماضية ولديهم مدرب تونسي".



واستدرك "فوزي البنزرتي مدرب يعرفنا جيدا ولديه خبرة كبيرة، ولذلك علينا الحذر ، قادرون على الفوز في أجواء جيدة، وإن شاء نكون حاضرين ذهنيا وبدنيا".