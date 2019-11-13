بحضور أبوالغيط.. لبنان ومصر والبحرين تفوز بجوائز رالي العرب للابتكار

نظمت مسابقة "رالي العرب للابتكار" ضمن فعاليات قمة المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار في البحرين حيث استهدفت طلاب الجامعات العربية بمشاركة 18 فريقا من 18 دولة عربية يشارك فيه الطلاب وأساتذة الجامعات لإيجاد حلول ابتكارية لعدد كبير من المشاريع التي تحتاجها المنطقة العربية مثل مشاريع المياه والزراعة والطاقة المتجددة والتلوث البيئي وكيفية تحوير المخلفات البيئية.





حضر مراسم تكريم المشاريع الثلاثة الفائزة وهي من لبنان ومصر والسعودية الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط.



