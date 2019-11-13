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أخبار العالم

بحضور أبوالغيط.. لبنان ومصر والبحرين تفوز بجوائز رالي العرب للابتكار

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
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محمود نوفل
نظمت مسابقة "رالي العرب للابتكار" ضمن فعاليات قمة المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار في البحرين حيث استهدفت طلاب الجامعات العربية بمشاركة 18 فريقا من 18 دولة عربية يشارك فيه الطلاب وأساتذة الجامعات لإيجاد حلول ابتكارية لعدد كبير من المشاريع التي تحتاجها المنطقة العربية مثل مشاريع المياه والزراعة والطاقة المتجددة والتلوث البيئي وكيفية تحوير المخلفات البيئية.

حضر مراسم تكريم المشاريع الثلاثة الفائزة وهي من لبنان ومصر والسعودية الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط.

حصل الفائز الأول من لبنان على مبلغ 50 ألف دولار فيما حصل صاحب المركز الثاني من مصر على مبلغ 25 بينما حصلت صاحبة المركز الثالث وهي من السعودية على مبلغ 10 آلاف دولار.
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