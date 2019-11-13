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مجلس النواب: إنشاء إدارة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام لتلقى الشكاوى حول السجون

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
عمر مروان وزير شئون
عمر مروان وزير شئون مجلس النواب
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آيات أحمد
قال عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إنه تم انشاء منتدى السماحة الوسطية والمرصد العالمى لمكافحة التطرف لتصحيح الأفكار المغلوطة، في إطار جهود وخطوات حقيقة لتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر تدرك أهمية التواصل مع المؤسسات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع.

وأضاف عمر مروان، أن الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية تم بإشراف لجنة مستقلة، مشيرًا إلى ان السنوات الثلاثة الاخيرة شهدت صدور قوانين لدعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلان، كما لفت إلى أنه تم تعديل القانون المنظم للحق فى التظاهر لتعزيز الحق فى التجمع السلمى، بالإضافة إلى اصدار قانون للعمل الأهلى بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية.

وأوضح أنه تم اصدار قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس وتقنين أوضاع 1235 كنيسة حتى شهر أكتوبر الماضى، كما تم انشاء ادارة لحقوق الانسان بمكتب النائب العام لتلقى الشكاوى والبلاغات حول السجون.

وأكد أنه تم خفض معدلات الفقر وارتفاع ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية العالمية، واطلاق برنامج تكافل وكرامة لتوفير شبكة حماية اجتماعية.

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