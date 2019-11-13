البطاطس والموالح والعنب والرمان أبرزها.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.8 مليون طن.. تفاصيل

الزراعة:

ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.8 مليون طن

صادرات الموالح بلغت مليون و760 ألفا و841 طنا

العنب والرمان والثوم والمانجو والفراولة والفاصوليا أبرزها

تصدير 687 ألفا و842 طن بطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح

تصدير 524 ألفا و877 طن بصل محتلا المركز الثالث في الصادرات

العنب المركز الرابع في الصادرات بإجمالي 113 ألفا و378 طنا

الرمان المركز الخامس بإجمالي 95 ألفا و819 طنا

الثوم في المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 29 ألفا و861 طنا

المانجو في المركز السابع بإجمالي 27 ألفا و10 أطنان

- الفراولة في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و585 طنا

الفاصوليا في المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 13 ألفا و900 طن

الجوافة في المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8067 طنا

الخيار في المركز الحادي عشر إجمالي 7101 طن

حصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 5714 طنا

حصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 2104 أطنان

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.8 مليون طن حتى الآن.وتلقى وزير الزراعة، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 6 نوفمبر الحالي.وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و895 ألفا و604 أطنان من المنتجات الزراعية بزيادة 173 ألفا و557 طنا عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والخيار، والفلفل، والباذنجان.وقال الوزير إن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و760 ألفا و841 طنا، بالإضافة إلى تصدير 687 ألفا و842 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 524 ألفا و877 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 113 ألفا و378 طنا، في حين احتلت الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 95 ألفا و819 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 29 ألفا و861 طنا.بينما احتلت صادرات مصر من المانجو المركز السابع بإجمالي 27 ألفا و10 أطنان، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و585 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 13 ألفا و900 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8067 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 7101 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 5714 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 2104 أطنان.