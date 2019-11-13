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حوادث

انتحلا صفة شرطيين.. عاطلان وراء واقعة السطو المسلح على سيارة بضائع ببدر.. صورة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:41 م
صدى البلد
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محمد صبري
نجح رجال مباحث القاهرة في القبض علي مرتكبي واقعة السطو المسلح على سيارة نقل بضائع أثناء سيرها بطريق مصر - الإسماعيلية ، بعد أن ادعى مجهولون بأنهم رجال شرطة وتمكنوا من الاستيلاء علي السيارة ولاذوا بالهرب إلى أن تم ضبطهم ، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق .

تبلغ لقسم شرطة بدر من سائق قرر بأنه أثناء استقلاله سيارة نقل محمل عليها 116 كرتونه ملابس بطريق مصر - الإسماعيلية ـ دائرة القسم ، فوجئ ب 4 أشخاص " أدلى بأوصافهم التقريبية " يستقلون سيارة ميكروباص قاموا باستيقافه وادعوا بأنهم من رجال الشرطة وطلبوا منه التراخيص الخاصة بالسيارة قيادته ثم اصطحبوه إلى جانب الطريق واستولوا على السيارة والبضائع المحملة عليها وكذا هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

وفي وقت لاحق ورد اتصال تليفوني لمالك السيارة من احد السائقين المعلومين لديه يفيد بمشاهدته للسيارة المستولى عليها حيازة أحد الأشخاص على الطريق الدائري ـ دائرة قسم شرطة السلام أول .

علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق فريق بحث لسرعة القبض علي الجناة ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان ، تمكن المقدم أحمد التحيوي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط عاطل حال استقلاله السيارة المستولى عليها وضبط بحوزته 42 ألف جنيه وطبنجة صوت وكذا الهاتف المحمول المستولى عليه.

واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل تم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته طبنجة صوت وعدد 5 طلقات ، وقرر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزة الأول من متحصلات بيع جزء من البضاعة المستولى عليها، وحيازتهما لطبنجتي الصوت بقصد استخدامها في ارتكاب حوادث السرقات ، تم ضبط كافة المسروقات المستولي عليها بمخزن " مستأجر " كائن بمنطقة منطاي / قليوبية .
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