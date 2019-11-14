لكل المناسبات.. تعلمي مكياج ياسمين صبري

عادة ما تتألق النجمة ياسمين صبري في كل ظهور لها وتخطف الأنظار بأناقتها وعنايتها بجمالها ورشاقتها، حيث تألقت في لقائها التليفزيوني في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس، وظهرت بإطلالة أنيقة، ومكياج خطف أنظار الفتيات لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذه الحلقة.



تختار ياسمين صبري صيحات مختلفة من المكياج، منها الجريء والآخر الهادئ الطبيعي، ويمكنك تعلم مكياج ياسمين صبري في خطوات بسيطة ليتماشى مع العمل، الجامعة، المناسبات و السهرات أيضًا.



في المهرجانات السينمائية والحفلات تختار ياسمين صبري مكياج جريئا يعتمد على رسمة العين المميزة، مع أحمر الشفاه الفاتح، فقد نشرت صورة لها مؤخرًا تعتمد فيها "الروج الأحمر" الذي جاء متماشيًا مع لون بشرتها، ليبدو لوك مناسب للحفلات والسهرات.



أما بالنسبة للجامعة أو العمل، فيمكنك اختيار بعض استايلات ياسمين صبري في المكياج، ففي حلقتها مع صاحبة السعادة، اختارت لوك هادئ يعتمد على الأيلاينر الأسود و أحمر شفاه سائل باللون الفاتح دون التكلف في اختيار الألوان .



تفضل دومًا ياسمين صبري رسمة العين، إما اختيار الأيلاينر فوق العين فقط مع كريم أثاث مناسب ولمسة بسيطة من أحمر الشفاه، أو تختار رسمة العين الكاملة مع استخدام ظل العيون والبلاشر الفاتح مع درجات جريئة من أحمر الشفاه .