المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان وسديروت بعشرات الصواريخ

أعلنت المقاومة الفلسطينية قصفها لمدينة عسقلان المحتلة ومستوطنة "سديروت" بعشرات الصواريخ اليوم ضمن معركة "صيحة الفجر"، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية منذ قليل.



وسبق أن قال المراسل العسكري لراديو إسرائيل إن حركة الجهاد رفضت مقترحات الوساطة وأكدت استعدادها للاستمرار بقصف المستوطنات والمناطق الإسرائيلية.



وأضاف أن حركة حماس تساعد حركة الجهاد في جولة التصعيد الأخيرة لكنها لم تتدخل بشكل فعلي فيها، وهو ما أكد عليه الناطق باسم جيش الاحتلال بقوله إن حماس "خارج اللعبة".



ونقل المراسل العسكري للقناة 11 العبرية عن مصادر في جيش الاحتلال أن هناك توقعات بقيام حركة الجهاد بعمليات مفاجئة من خلال استخدام صواريخ موجهة وعمليات "تسلل".



واعتبر المراسل العسكري ليئور ليڤي أن ‏جيش الاحتلال يقود عمليات نوعية من الجو ضد نشطاء ومواقع حركة الجهاد، بما في ذلك مهاجمة بيوت قادة الذراع العسكرية للحركة.