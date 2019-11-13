متحدث البرلمان يحذر من تناول المكملات الغذائية بدون استشارة طبية

حذر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم، الشباب المصري من تناول المكملات الغذائية بدون إرشادات طبية، مشيرا إلى أن بعض المصريين يتمتعون بثقافة صحية خاطئة؛ لأن المريض يعتبر نفسه طبيبا، مشيرا إلى أن المادة الموجودة داخل المكملات الغذائية تكون في أغلب الأحيان مجهولة المصدر.



وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، والمذاع عبر شاشة قناة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن المجتمع المصري يعاني من أمرين وهما غياب الثقافة وغياب الرقابة من قبل وزارة الصحة والأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن حالة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي تعد حالة معروفة بالنسبة لموضوع تناول المكملات الغذائية، لأن الكثير في الأحياء الشعبية يجهلون خطورة تلك المكملات الغذائية التي قد تودي بحياتهم في سن مبكرة.



وأوضح أنه يجب على الشباب الذين يتناولون تلك المكملات الغذائية أن تكون تحت إشراف طبي من المتخصصين، بسبب خطورتها وأضرارها الصحية الجانبية على المدى البعيد، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لها دور كبير في هذا الموضوع لأن بها أجهزة رقابية مهمتها الرقابة على الأدوية والمنتجات الطبية، مؤكدا أن هناك بعض الموظفين داخل وزارة الصحة لديهم سلطة الضبطية القضائية التي بدورها تعطيهم السلطة بأنه إذا وجد أي مكان يبيع تلك المكملات مجهولة المصدر أن يتخذ ضدها إجراء قوي.