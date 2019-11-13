تامر أمين: لسان الإعلامي اختبار من الله وهنتحاسب على ما نقوله.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن الإعلام هو قول الحقيقية، مضيفا "نقول الصح للي عمل الصح في وشه، ونقول الغلط للي عمل الغلط في وشه".



وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار": "لسان الإعلامي اختبار من الله وهنتحاسب على ما نقوله كل يوم امام الشاشة في قول الحقيقة".



وتابع تامر أمين: "لا تخافوا من قول الحق سواء كان مدحا أو نقدا أمام شاشات وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: "اوعوا تخافوا من مدح او نقد مسؤول ويجب أن يكون المدح واقعي وان يكون النقد بناء، واللي يخاف من الهجوم والانتقاد ميشتغلش في الإعلام".