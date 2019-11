نجمة أمريكية تكشف سر نضارة مارلين مونرو

اعتمدت أيقونة الجمال النجمة الأمريكية مارلين مونرو على مكون سري للحفاظ على النضارة الدائمة لبشرتها، كما كشفت زميلة دراستها والنجمة الأمريكية رينيه تايلور.





وقالت تايلور، خلال إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس معهد لي يتراسبرج للمسرح والسينما في نيويورك إن مارلين اعتادت على وضع مرطب الفازلين يوميا على بشرتها ثم الحصول على حمام بخار يوميا بحيث تبقى على نضارة بشرتها.





وأضافت أن بطلة فيلم "شلالات نياجرا" كانت تمتلك أنضر بشرة رأتها في حياتها بسبب هذه الوصفة.