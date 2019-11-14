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منوعات

نجمة أمريكية تكشف سر نضارة مارلين مونرو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
مارلين مونرو.. سر
مارلين مونرو.. سر جمالها
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مروة إبراهيم
اعتمدت أيقونة الجمال النجمة الأمريكية مارلين مونرو على مكون سري للحفاظ على النضارة الدائمة لبشرتها، كما كشفت زميلة دراستها والنجمة الأمريكية رينيه تايلور. 

وقالت تايلور، خلال إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس معهد لي يتراسبرج للمسرح والسينما في نيويورك إن مارلين اعتادت على وضع مرطب الفازلين يوميا على بشرتها ثم الحصول على حمام بخار يوميا بحيث تبقى على نضارة بشرتها. 

وأضافت أن بطلة فيلم "شلالات نياجرا" كانت تمتلك أنضر بشرة رأتها في حياتها بسبب هذه الوصفة.

وقالت رينيه، التي رشحت لجائزة الأوسكار عن كتابتها لسيناريو فيلم "العشاق وغرباء آخرين" Lovers and Other Strangers، والتي قامت ببطولة المربية The Nanny، إنه لم يحالفها الحظ خلال تجربتها لهذه الوصفة، وأنها كادت تغرق.
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