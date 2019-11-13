انخفاض يصل لـ 5 درجات.. الأرصاد الجوية تكشف موعد موجة شتوية

قال الدكتور محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كل خرائط الهيئة تشير لوجود امطار متوسطة الشدة علي السواحل الشمالية، وتزداد شدتها علي سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والتي قد تصل لحد السيول في بعض تلك الأماكن.



ونوه "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "جيهان لبيب" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، إلي أن منطقة مرسي علم شهدت امطارا غزيرة ورعدية منذ ساعات قليلة، لافتا إلي أن الأمطار ستكون علي القاهرة ما بين خفيفة إلي متوسطة الشدة.



وتابع، أن الجو في القاهرة سيكون طبيعيا للغاية وسقوط الأمطار لن يسبب اي عائق او مشاكل مرورية، منوها إلي أن الجمعة ستشهد موجة هوائية باردة، لتقل درجات الحرارة لـ 5 درجات كحد أقصى، لكن درجات الحرارة ستعود بعد ايام قليلة من تلك الموجة لمعدلاتها الطبيعية.