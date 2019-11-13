ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انخفاض يصل لـ 5 درجات.. الأرصاد الجوية تكشف موعد موجة شتوية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:23 م
موجة باردة /أرشيفية
موجة باردة /أرشيفية
Advertisements
خالد محيي الدين
قال الدكتور محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كل خرائط الهيئة تشير لوجود امطار متوسطة الشدة علي السواحل الشمالية، وتزداد شدتها علي سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والتي قد تصل لحد السيول في بعض تلك الأماكن.

ونوه "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "جيهان لبيب" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، إلي أن منطقة مرسي علم شهدت امطارا غزيرة ورعدية منذ ساعات قليلة، لافتا إلي أن الأمطار ستكون علي القاهرة ما بين خفيفة إلي متوسطة الشدة.

وتابع، أن الجو في القاهرة سيكون طبيعيا للغاية وسقوط الأمطار لن يسبب اي عائق او مشاكل مرورية، منوها إلي أن الجمعة ستشهد موجة هوائية باردة، لتقل درجات الحرارة لـ 5 درجات كحد أقصى، لكن درجات الحرارة ستعود بعد ايام قليلة من تلك الموجة لمعدلاتها الطبيعية.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

سمير كمونة يخرج عن صمته :"اللي قلته حصل"

تحمل مرض الإيدز.. الصحة تنفى استيراد مصر وحدات دم ملوثة .. تفاصيل

وسيم | زوجة احمد الفيشاوي تنشر أحدث لوك للفنان

بعد عودته لـ إنجلترا .. حسام البدري: لدينا بديل قوي لـ محمد صلاح

أثناء محاولتهم السرقة .. محافظ البحيرة: مصرع 2 وإصابة 11 فى حريق خط البترول .. فيديو

شهود عيان يرون تفاصيل صادمة حول حريق خط بترول إيتاي البارود ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها