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تعليم

اليوم.. التعليم بوابة أفريقيا للأمن والسلام.. منتدى بجامعة الأزهر

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:10 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
تنظم جامعة الأزهر صباح اليوم الخميس، منتدى "التعليم بوابة إفريقيا للأمن والسلام" ضمن احتفال المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية ومقره جامعة الأزهر بالقاهرة. 

ويجمع الاحتفال بأسبوع الجامعات الإفريقية كل عام الجهات المعنية بالتعليم العالي في جميع أنحاء إفريقيا بدعوتهم لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بتحسين جودة التعليم العالي وأهميته في تنمية القارة الأفريقية بشكل عام وذلك بإقامة الأنشطة المتعلقة بموضوع الأسبوع بالمؤسسات التعليمية المختلفة.

ويسعى المنتدى الحواري لطرح موضوع احتفالية أسبوع الجامعات الأفريقية "التعليم بوابة أفريقيا للأمن والسلام" لذا يتم إدارة المنتدى من خلال فتح حوارات ومداخلات للضيوف من الشخصيات الأكاديمية والدينية والسياسية والدبلوماسية حول أهداف الاحتفالية ومقترحات تحقيقها.

ومن المقرر أن يتم على هامش المنتدى إقامة معرض "تعارفنا سلام" لدعم دور التعليم في تعزيز الأمن والسلام، وتعزيز الاتجاهات المتعددة والسياسات الداعمة لتحقيق الأمن والسلام بالقارة الإفريقية، وحث تطوير الأنظمة والبرامج والسياسات التعليمية المختلفة بالقارة على التصدي للتهديدات المشتركة للأمن والسلام.

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