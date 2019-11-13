بعد الهجوم عليه | أشرف عبد المنعم يرحل عن CTV .. تفاصيل جديدة

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أعلن الإعلامي أشرف عبدالمنعم انسحابه من تقديم برنامج "في النور" الذى يبث على فضائية ctv القبطية الأرثوذكسية وذلك أثناء تقديمه للحقلة الثانية من البرنامج.وكان عبدالمنعم قد فوجئ بالهجوم عليه عبر السوشيال ميديا بعد الاعلان عن انضمامه لقناة ctv القبطية وتقديمه برنامج عبر شاشتها نظرا لما اعتبره البعض طبيعة القناة الدينية التي تجعل من وجود إعلامي مسلم امرا غير مقبول.وكانت قناة ctv قد قامت بتغيير اللوجو الخاص بها والذى كان يرتبط بمقولة الراحل قداسة البابا شنودة الثالث "ربنا موجود" الأمر الذى أثار غضب العديد من الأقباط على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تواجد الإعلامي أشرف عبد المنعم في برنامج "في النور"، الأمر الذى جعل العديد من الأقباط يطالبون بمقاطعة القناة.وقال أشرف عبدالمنعم – خلال تواجده على الهواء بالبرنامج - إنه عندما جاء إلى القناة كان الاتفاق أن يتم تقديم برنامج توك شو عام من خلال تقديم مادة جديدة على الساحة الإعلامية.وتابع قائلا: "انه فوجئ هو وإدارة القناة بهجوم غير عادى بسبب تواجده على شاشة "سي تي في"، ووجد أن الموقف يزداد تأزما مع ظهور البرومو الخاص بالبرنامج، ووجود حملات ضده.وأعلن عبد المنعم إنسحابه من البرنامج دون وجود أي مشاعر سلبية، موضحا أنه يربطه بالشعب القبطي وبالكنيسة القبطية الأرثوذكسية علاقات طيبة وأنه تربطه بالأخوين جورج وإيليا باسيلي علاقات أخوة عميقة، وأنه اتخذ القرار لاستشعاره بأنه سبب المشكلة دون أن يزداد الوضع تعقيدا، متمنيا لإدارة القناة وللجميع دوام التوفيق.وبعد إعلان انسحابه ، وجه المئات من المواطنين والمشاهدين الشكر للاعلامي أشرف عبدالمنعم، ولحبه لعمله، ورسالته الإعلامية التي كان يسعى فيها للتأكيد على وحدة الوطن ونسيج شعبه القوي، وارتباطه بالشعب القبطي وبالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وامتلاكه علاقات طيبة مع الجميع.