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برلمان

مساعد رئيس الوفد: احتفالية الجهاد تليق بحزب عريق في مصر

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:16 م
راغب مصطفي اسماعيل،مساعد
راغب مصطفي اسماعيل،مساعد رئيس الوفد لشئون المصريين بالخارج
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معتز الخصوصى
قال راغب مصطفي إسماعيل، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المصريين العاملين في الخارج، سيظل يوم الجهاد يوم تاريخي مضيئة في تاريخ الكفاح المصري ضد الاستبداد والاستعمار.

وأضاف «راغب» علي هامش مشاركته بعيد الجهاد 101 الذي ينظمه بيت الامة تحت قيادة المستشار بهاء الدين أبوشقة، أن الإرادة القوية وتلاحم المصريين جميعهم علي قلب رجل واحد كانت الصخرة التي تحطمت عليها كافة المؤامرات وقوى الاستبداد .

وأكد القيادي الوفدي، ان يوم الجهاد كان هو النواة والشرارة الأولى لانطلاق ثورة 1919، تلك الثورة العظيمة التي كشفت المعدن الأصيل للشعب المصري الذي لم يتخل يومًا عن نداء الواجب الوطني والدفاع عنه ضد العدو المحتل .

ولفت راغب إلى أن احتفالية الوفد بعيد الجهاد مساء اليوم، حضرها كوكبة من الوزراء والسياسيين والشخصيات العامة وخرجت بشكل يليق ببيت الأمة.
مساعد رئيس الوفد: احتفالية الجهاد تليق بحزب عريق في مصر
مساعد رئيس الوفد: احتفالية الجهاد تليق بحزب عريق في مصر
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