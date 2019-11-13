مساعد رئيس الوفد: احتفالية الجهاد تليق بحزب عريق في مصر

قال راغب مصطفي إسماعيل، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المصريين العاملين في الخارج، سيظل يوم الجهاد يوم تاريخي مضيئة في تاريخ الكفاح المصري ضد الاستبداد والاستعمار.





وأضاف «راغب» علي هامش مشاركته بعيد الجهاد 101 الذي ينظمه بيت الامة تحت قيادة المستشار بهاء الدين أبوشقة، أن الإرادة القوية وتلاحم المصريين جميعهم علي قلب رجل واحد كانت الصخرة التي تحطمت عليها كافة المؤامرات وقوى الاستبداد .





وأكد القيادي الوفدي، ان يوم الجهاد كان هو النواة والشرارة الأولى لانطلاق ثورة 1919، تلك الثورة العظيمة التي كشفت المعدن الأصيل للشعب المصري الذي لم يتخل يومًا عن نداء الواجب الوطني والدفاع عنه ضد العدو المحتل .



