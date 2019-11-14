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أخبار البلد

لو بتستخدم غلاية المياه.. اعرف ازاى تخفض استهلاكها للكهرباء

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:44 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وفاء نور الدين
تستهلك غلاية المياه الكهربائية كميات كبيرة من الكهرباء، إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم، حيث يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية مستهلك الكهرباء بالطرق السلمية لترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام مثل هذه الادوات.

وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه:
= يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.
= نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.
= قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه وذلك عن طريق معايرة عدد الأكواب التي تريدها.
= لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.
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