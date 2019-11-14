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رياضة

لاعب منتخب كوت ديفوار الأوليمبي: نحترم زامبيا ولكن الأفيال جاهزة للمواجهة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 12:59 م
إسماعيل ديالو لاعب
إسماعيل ديالو لاعب منتخب كوت ديفوار
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منتصر الرفاعى
أكد إسماعيل ديالو لاعب منتخب كوت ديفوار الأوليمبي، أن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة قوية للغاية، والدليل هو عدم تأهل أو وداع أي منتخب من المجموعة الثانية للبطولة، في ظل احتفاظ كل المنتخبات بفرصتها في التأهل للدور نصف النهائي.

وأردف اللاعب خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل لقاء زامبيا: كل اللاعبين جاهزين للقاء الغد، الكل على المستوى، هناك بعض الغيابات عن لقاء الغد، كل لاعب لديه فرصه ليكون نفسه، لا يمكن أن أتحدث بان أكون مثل دروجبا أو التشبية بأي لاعب آخر".

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة زامبيا، مساء غد الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثالثة ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، حيث يحتل المنتخب الإيفواري المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويقع المنتخب الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل جنوب إفريقيا المركز الأول بأربع نقاط، ويأتي المنتخب النيجيري في المركز الثاني بثلاث نقاط.

وأنهى حديثه قائلا: تابعت منتخب زامبيا، يمتلكون خط دفاع قوي، وقريبون من بعضهم بشكل كبير، وضعنا خطة جيدة للقاء، نحترمهم كثيرا ولكننا منتخب الأفيال، سنحضر إلى الاستاد من أجل التأهل فقط".
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