وفد قومي حقوق الإنسان يزور سجن جمصة

واصل المجلس القومي لحقوق الانسان زياراته للسجون فى إطار برنامجه للوقوف علي أوضاعها وتقديم الرؤى والمقترحات للعمل علي تطويرها حيث قام أمس الاربعاءالموافق 13 نوفمبر2019 وفد المجلس الذي برئاسة الدكتور ياسر عبد العزيز عضو المجلس، قام بزيارة الي سجن جمصة (شديد الحراسة، والليمان).





والتقى الوفد بمساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء أشرف عز العرب، والسادة المسئولين عن السجن وقيادات مصلحة السجون، وقطاع حقوق الانسان والعلاقات العامة بالوزارة، واستمع إلى شرح تفصيلى منهم عن مقومات السجن وطاقته الاستيعابية.



