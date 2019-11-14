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رياضة

أبطال مصر للكاراتيه يتصدرون تصنيف الاتحاد الدولي للعبة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 01:07 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
حقق لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه مراكز متقدمة في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة الذي تم الكشف عنه في مختلف الأوزان والفئات العمرية.

انتزعت ياسمين الجويلي الصدارة في منافسات وزن 48 كجم لتغرد على القمة مُنفردة.

وفي وزن 76 كجم.. احتل حازم محمد الصدارة في الوقت الذي جاء فيه طه طارق في المركز السادس.. بينما في وزن تحت 67 كجم جاء علي الصاوي في المركز الخامس.

وتمكنت جيانا لطفي من احتلال المركز الثاني في الترتيب العام لوزن تحت 61 كجم (كوميتيه)، وهو نفس الأمر بالنسبة لسلمي الشافعي في وزن تحت 53 كجم.. وجاء عبدالله عبدالجواد خامسا في وزن تحت 68 كجم.. بينما احتل محمود جابر الترتيب الرابع في وزن تحت 76 كجم.

واحتل كريم وليد غالي المركز الثاني في ترتيب الكاتا للأساتذة بينما جاء محمد عمارة خامسًا في منافسات تحت 65 كجم.

وجاءت بسملة حسن ثالثة في الترتيب العام لوزن تحت 54 كجم وحسام غنيم خامسًا في وزن تحت 70 كجم.

وعلى صعيد الناشئين تحت 21 عامًا.. احتلت فريال عبدالعزيز المركز الرابع في وزن تحت 68 كجم.. وهو نفس المركز الذي احتله أحمد المصري في وزن تحت 84 كجم.. بينما جاءت أريج راشد خامسة في وزن تحت 53 كجم.. وأحمد أحمد سادسا في وزن فوق 78 كجم.
أبطال مصر للكاراتيه يتصدرون تصنيف الاتحاد الدولي للعبة
أبطال مصر للكاراتيه يتصدرون تصنيف الاتحاد الدولي للعبة
أبطال مصر للكاراتيه يتصدرون تصنيف الاتحاد الدولي للعبة
أبطال مصر للكاراتيه يتصدرون تصنيف الاتحاد الدولي للعبة
أبطال مصر للكاراتيه يتصدرون تصنيف الاتحاد الدولي للعبة
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