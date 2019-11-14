الأهلي يجدد رفضه تعديل لوائح القيد بمسابقة الدوري

تسود حالة من الترقب الشديد داخل إدارة الأهلي تجاه بعض الضغوط التي تمارس علي اللجنة المكلفة لادارة اتحاد الكرة في موقف الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



ورغم عدم إعلان الموقف صراحة إلا أن الأمور محسومة داخل القلعة الحمراء في الرفض التام لإجراء أي تعديلات علي اللوائح التي بدأت بها المسابقة كما تعهدت اللجنة بذلك قبل بداية الموسم.



وترصد الإدارة الحمراء ملفات كاملة لكل ما تقوم به اللجنة المؤقته تجاه القلعة الحمراء فيما يخص موقفها المتشدد في ملف تأجيل المباريات وتبديلها وهو واضح للجميع ورفضها الاستماع لصوت العقل من قبل الأهلي.



وقالت مصادر إن الأهلي بالفعل في حاجة الي ضم لاعب وسط مدافع بعد إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة بجانب ما طلبه رينيه فايلر المدير الفني من ضم مهاجم وجناح أيسر ولكن رغم ذلك هي ترفض المساس باللوائح التي بدأت بها المسابقة.