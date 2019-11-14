المعارضة القطرية تكشف خطط الدوحة للتعامل مع مقاطعة الرباعي العربي خلال الفترة المقبلة

حصري: تعليمات موثقة تم رصدها وذهبت الى شركات العلاقات العامه التي تعمل لصالح #قطر بإخراج سيناريو " انتصار قطر " في الازمه مع جيرانها وتم طلب مجموعة من التقارير الاخبارية وحشد مجموعة كتاب رأي لابراز ذلك مع التركيز على تحسين صورة تميم بن حمد



يخضع ويتبكبك ويبغي يطّلع فيها "رامبو"😂 — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) November 14, 2019

كشف القيادي في المعارضة القطرية، خالد الهيل، اليوم الخميس، خطة إمارة قطر للتعامل مع نتائج المقاطعة العربية الرباعية لقطر.وكتب الهيل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حصري: تعليمات موثقة تم رصدها وذهبت الى شركات العلاقات العامه التي تعمل لصالح #قطر بإخراج سيناريو " انتصار قطر " في الازمه مع جيرانها وتم طلب مجموعة من التقارير الاخبارية وحشد مجموعة كتاب رأي لابراز ذلك مع التركيز على تحسين صورة تميم بن حمد".وأضاف الهيل: "يخضع ويتبكبك ويبغي يطّلع فيها "رامبو".وكان الرباعي العربي (مصر - السعودية - الإمارات - البحرين) قد فرض مقاطعة على إمارة قطر بسبب دعمها للإرهاب.