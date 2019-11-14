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أخبار العالم

المعارضة القطرية تكشف خطط الدوحة للتعامل مع مقاطعة الرباعي العربي خلال الفترة المقبلة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:26 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
كشف القيادي في المعارضة القطرية، خالد الهيل، اليوم الخميس، خطة إمارة قطر للتعامل مع نتائج المقاطعة العربية الرباعية لقطر.

وكتب الهيل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حصري: تعليمات موثقة تم رصدها وذهبت الى شركات العلاقات العامه التي تعمل لصالح #قطر بإخراج سيناريو " انتصار قطر " في الازمه مع جيرانها وتم طلب مجموعة من التقارير الاخبارية وحشد مجموعة كتاب رأي لابراز ذلك مع التركيز على تحسين صورة تميم بن حمد".

وأضاف الهيل: "يخضع ويتبكبك ويبغي يطّلع فيها "رامبو".

وكان الرباعي العربي (مصر - السعودية - الإمارات - البحرين) قد فرض مقاطعة على إمارة قطر بسبب دعمها للإرهاب.

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