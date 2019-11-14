قطع المياه عن عاصمة المنوفية 7 ساعات ..الاثنين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أنه سيتم قطع المياه عن عاصمة المحافظة مدينة شبين الكوم الاثنين المقبل.



واكدت في بيانها، أنه سيتم قطع المياه عن مدينه شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحه وميت خاقان يوم الاثنين ١٨ نوفمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم لغسيل الشبكة.



وناشدت المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وان كانت موجودة بالشبكة.