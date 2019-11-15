عادة خطيرة.. تسخين الطعام في وعاء بلاستيك بالميكرويف يسبب السكر

يخشى كثيرون الإصابة بمرض السكري الذي أصبح يهدد حياة الكبار و الصغار و الحوامل أيضًا، ولا يرتبط خطر الإصابة بالسكر بالنظام الغذائي و الأطعمة التي تزيد من نسبة السكر في الدم فقط، بل بعض العادات اليومية التي نفعلها تتسبب في زيادرة نسبة الخطر دون أن ندري .



كشف موقع thehealthy، عن عادة خطيرة نفعلها يوميًا وهي تسخين الطعام في وعاء بلاستيكي ووضعه في الميكرويف، حيث أكد أن هذه العادة خطيرة ومرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكري خاصة لدى الأطفال و المراهقين .



و وجد الباحثون في جامعة نيويورك أن اثنين من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الأغطية والحاويات البلاستيكية كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكري لدى الأطفال والمراهقين، حيث أن هذه المواد البلاستيكية تحتوي على مواد كيميائية تزيد مقاومة الأنسولين ، مما يتسبب في زيادة نسبة الخطر بالإصابة بمرض السكري ، وكذلك ارتفاع ضغط الدم.