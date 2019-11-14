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رياضة

يد الأهلي يهزم جزيرة الورد في الدوري

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:24 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق جزيرة الورد في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة بالمنصورة وشهدت أداءً قويا من جانب لاعبي الأهلي لتنتهي بفوز الفريق بنتيجة ٣٢-١٨.

المباراة شهدت غياب التونسي يوسف معرف بسبب الإصابة، حيث يؤدي فقرات علاج طبيعي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.
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