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تعليم

البحث العلمي تفتح التسجيل في الدورة الأولى بحاضنة انطلاق سوهاج

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار دعم الأكاديمية لمجتمع العلم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، عن فتح باب التقدم للتسجيل فى دورة الاحتضان الأولى بحاضنة انطلاق -سوهاج فى مركز التنمية الإقليمى التابع للأكاديمية - سوهاج فى موعد أقصاه 19 نوفمبر الحالى.

وقد بدأت الأكاديمية برنامج انطلاق (INTILAC) وهو برنامج يهدف الى استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة بغية تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفي .

كما بدأ برنامج إنطلاق INTILAC” حاضنة تكنولوجية جديدة فى جنوب الوادى بمركز التنمية الإقليمى بسوهاج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (المشروع المصري الألماني المشترك لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة) ووزارة التجارة والصناعة.

وللاطلاع على من يمكنه التقدم وشروط التسجيل من خلال هذا الرابط
https://drive.google.com/file/d/1usggPjBGUvNkHHOpFpgdJ-J0j53xFG7x/view?usp=sharing
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