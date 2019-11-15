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منوعات

13 ساعة داخل العمليات.. نجاح فصل التوأم الليبي بالسعودية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 12:17 ص
نجاح فصل التوأم الليبي
نجاح فصل التوأم الليبي بالسعودية
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شيماء مصطفى
أعلن الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي في عمليات فصل التوائم السيامي بالمملكة العربية السعودية، نجاح عملية الفصل التوأم الليبي "أحمد ومحمد" بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض.

وقال "الربيعة" لوكالة الأنباء السعودية: "تكونت العملية من 11 مرحلة بدأت بالتخدير ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تمت مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها جرى تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني ، ثم تم فصل الأمعاء والجهاز البولي والتناسلي و الحوض والطرف السفلي المشترك بينهما، عقب ذلك نقل كل طفل إلى طاولة منفردة لبدء عملية الترميم، لينقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة".

ووجه الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، على الدعم الكبير للبرنامج الوطني لفصل التوائم السيامية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجاز طبي يسجل باسم الوطن وقيادته المعطاءة.

وأشار إلى أن هذه العملية تعد الـ 48 لعمليات فصل التوائم السيامية التي تجرى في السعودية خلال ثلاثة عقود.

وقدم والدا التوأم بشير عثمان الجويلي وزوجته، الشكر لخادم الحرمين وولي عهده على الاستجابة السريعة لعملية فصل توأمهما، داعين المولى لهما بالتوفيق والسداد على كل ما يقدمانه لمساعدة المحتاجين.
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