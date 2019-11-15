يوهانسن عيد: استحداث هيئة لضمان جودة التعليم الفني "مش معناه إننا مقصرين"

حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المخطط أن يتم استحداث هيئة جديدة لضمان جودة التعليم الفني في مصر، حيث تساءل الجميع عن مدى رضا مسئولي هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد القائمة بالفعل منذ سنوات والتي تتبع مجلس الوزراء عن هذه الخطوة ومدى احتمالية وجود أي شكل من أشكال الخلاف أو التضارب بين الهيئتين.



ومن جانبها .. أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الدولة في الوقت الحالي مهتمة اهتماما بالغا بالتعليم الفني بتعليمات رئيس الجمهورية.



وقالت يوهانسن في تصريح خاص لموقع صدى البلد: إنه في إطار هذا التوجه الذي تسعى الدولة لتحقيقه، ولدت لدى مسئولي التعليم فكرة إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفني ، لافتة إلى أن طرح هذه الفكرة لم يغضب هيئة ضمان جودة التعليم الأصلية في شيء، لأنها لا تعني أبدا أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قصرت في عملها بشأن التعليم الفني.



وأضافت يوهانسن: أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تؤكد دائما على أتم استعداد للتعاون لتحقيق رؤية الدولة، لافتةً إلى أنه لا مانع من أن استحداث هيئة مستقلة للتعليم الفني ، كما أنه لا مانع لديها من أن تكون هذه الهيئة أحد أذرع الهيئة القومية الأصلية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ولا مانع أيضا من تعيين نائب لرئيس هيئة جودة التعليم لشئون التعليم الفني.



وأوضحت يوهانسن أن هذا الأمر ليس له قاعدة معينة مطبقة في العالم ، ولكن كل دولة مختلفة عن الأخرى فيما يتعلق بتعاملها مع فكرة عدد المؤسسات المختصة بقياس جودة التعليم فيها وفقا لظروف كل دولة ، ففي ألمانيا هناك 8 مؤسسات لاعتماد جودة التعليم ، أما في اسكتلندا فيوجد بها مؤسسة واحدة فقط، إنجلترا فيها مؤسسة لاعتماد جودة التعليم العالي وأخرى لاعتماد جودة التعليم الفني، والبحرين وشمال أفريقيا لديهما مؤسسة واحدة فقط لاعتماد جودة التعليم.



وقالت: نحن داخل دولة واحدة وبالتالي لن نتضرر من استحداث هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني، لأن في النهاية سيكون هناك قانون واضح يحدد اختصاصاتنا واختصاصاتها، مؤكدة أنه من المتوقع أن تتحمل الهيئة الجديدة مسئولية التأهيل على أن تكون الهيئة الأصلية مختصة بمسألة الاعتماد.



وكان قد كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن آخر أخبار مشروع إنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم الفني، التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال الدكتور محمد مجاهد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن مسودة القانون الخاص بإنشاء الهيئة تمت مراجعتها بوزارة العدل، وتم أخذ الملاحظات الواردة بشأنها من جميع الجهات المعنية.



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن مسودة قانون إنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم الفني حاليا موجودة في مجلس الوزراء للمناقشة.



وأكد أن إنشاء هذه الهيئة خطوة مهمة لأنها ستكون بمثابة الميزان الذي يقيم الوضع، حيث قال: "هذه الهيئة هي التي ستصلح حال التعليم الفني في مصر، لأنها ستكون جهة محايدة لا تتبع الوزارة ولكنها تتبع رئاسة مجلس الوزراء، لتقييم جميع التجارب القائمة في التعليم الفني، وتقول ما إذا كانت مستواها يتناسب مع ما يطبق في الدول المتقدمة أم لا".



وأوضح أنه بعد إنشاء هذه الهيئة، سيتخرج الطلاب ومعهم شهادة معتمدة من هذه الجهة المستقلة، وسيكون مدونا بها قائمة المهارات التي اكتسبها الطالب مع مقارنتها بالمهارات العالمية، وبالتالي سيستطيع الطالب العمل في أي مكان محلي أو دولي، مشيرا إلى أنه لن تتعارض هذه الهيئة مع الدور الذي تقوم به هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، لأن هيئة ضمان الجودة تهتم بفكرة الاعتماد المؤسسي للمدارس بشكل عام، لكن الهيئة الجديدة ستهتم بأدق تفاصيل المؤسسة التعليمية الفنية فقط.