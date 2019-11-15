الأحد المقبل جامعة حلوان تنظم بطولة لذوى الاحتياجات الخاصة

أعلنت الادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن بطولة لذوى الاحتياجات الخاصة فى الألعاب الالكترونية لجميع الكليات كمسابقة على مستوى الجامعة .



وأوضح مسؤولو رعاية الشباب ان البطولة فى العاب كرة القدم الالكترونية ، و تقام البطولة بكل كلية على حدى و الفائز بكل كلية يتٱهل لبطولة الجامعة



الجدير بالذكر ان البطولة تقام يوم الأحد ١٧ نوفمبر .