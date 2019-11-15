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تعليم

الأحد المقبل جامعة حلوان تنظم بطولة لذوى الاحتياجات الخاصة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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أعلنت الادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن بطولة لذوى الاحتياجات الخاصة فى الألعاب الالكترونية لجميع الكليات كمسابقة على مستوى الجامعة .

وأوضح مسؤولو رعاية الشباب ان البطولة فى العاب كرة القدم الالكترونية ، و تقام البطولة بكل كلية على حدى و الفائز بكل كلية يتٱهل لبطولة الجامعة

الجدير بالذكر ان البطولة تقام يوم الأحد ١٧ نوفمبر .
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