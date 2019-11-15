التنمية المحلية تكشف آخر استعداداتها لمواجهة الأمطار.. فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد في اجتماع مجلس المحافظين على درجة الجاهزية للأمطار والسيول، من حيث الآلات والمعدات الخاصة بعمليات شفط وكسح المياه على مستوى المحافظات.



وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم تطهير البالوعات والشنايش، ومراجعتها والتأكد من تطهيرها كل أسبوعين، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع الغرفة الرئيسية لرئاسة مجلس الوزراء مع غرف الأزمات بالمحافظات.



وأشار إلى أن غرفة عمليات الموارد المائية والري على تواصل مع غرفة هيئة الأرصاد الجوية المصرية، لافتًا إلى أن هناك فرق عمل قامت بمراجعة المخرات والتأكد من تطهيرها، وتم التأكيد على وحدات الإغاثة بالتضامن الاجتماعي، وكذلك سيارات الإسعاف، والكثير من الإجراءات الأخرى.