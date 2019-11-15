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فن

بإطلالة جذابة .. إنجي خطاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. شاهد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:56 ص
انجى خطاب
انجى خطاب
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سيد احمد
نشرت الفنانة انجى خطاب صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

علقت انجى خطاب " الحياة لا تعطيى دروسا لأحد فحين تقول انا فهمت الدرس يجيب ان تكون تعلمت جيدا ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - منورة - صباح الورد.

وشاركت الفنانة انجى خطاب فى مسلسل كلبش ٢ بطولة الفنان امير كرارة.
بإطلالة جذابة .. إنجي خطاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. شاهد
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