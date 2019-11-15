بإطلالة جذابة .. إنجي خطاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. شاهد

نشرت الفنانة انجى خطاب صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



علقت انجى خطاب " الحياة لا تعطيى دروسا لأحد فحين تقول انا فهمت الدرس يجيب ان تكون تعلمت جيدا ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - منورة - صباح الورد.



وشاركت الفنانة انجى خطاب فى مسلسل كلبش ٢ بطولة الفنان امير كرارة.