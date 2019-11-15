أولى صفقات الزمالك خلال الميركاتو الشتوي .. تفاصيل

كشفت قناة تايم سبورت عن أولى صفقات فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة في ظل رغبة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لتدعيم الفريق.



وأكدت الاعلامية شيما صابر أن الصربي ميتشو طالب مجلس ادارة النادي بضرورة عودة أحمد فتوح نجم الفريق المعار لـ سموحة حتى نهاية الموسم الجاري



وأضافت أن الصربي ميتشو كشف عن رغبته الشديدة في عودة فتوح لصفوف الفريق خاصة في ظل تألقه مع المنتخب الأوليمبي ضمن مباريات بطولة أمم افريقيا تحت سن 23 عاما.



وتابعت أن مجلس الادارة يبحث خلال الفترة الحالية كيفية عودة اللاعب لصفوف الفريق قبل موعد انتهاء اعارته علر الرغم من وجود عدد من اللاعبين المميزين في مركز الظهير الايسر وهم محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة .



