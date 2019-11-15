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مرأة

من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:40 م
نجمات خطفن الأنظار
نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة
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هاجر هانئ
توافدت الكثير من نجمات الوطن العربى إلى عرض أزياء المصمم اللبنانى العالمى نيكولا جبران، والذى أقيم أول أمس فى إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وخطفت الفنانات والنجمات الأنظار حول إطلالاتهن الراقية التى ظهرن بها حضورهما عرض أزياء المصمم اللبنانى نيكولا جبران فى القاهرة، فتألقت الفنانة مى عمر بفستان أسود قصير تميز بصيحة الكتف الواحد، من توقيع Nour Azazy Couture.

بينما ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب بفستان قصير أعلى الركبة، ونسقت معه بالطو طويل باللون البيج، وارتدت الفنانة روبى فستان بسيط باللون الأسود و لا يحمل أى نقوشات.

وظهرت إنجى المقدم بفستان قصير باللون الأسود بأكمام من الكرانيش التى تبرز عن رشاقتها وجمالها، وحملت كلاتش باللون الأسود.
من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور
من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور
من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور
من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور
من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور
من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور
من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور
من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور
من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور
من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور
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