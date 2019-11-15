تطوير الخدمة الصحية سيناء.. القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية

تحرص محافظة شمال سيناء، على تطوير الخدمة الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية، لجميع أهالي المحافظة، كما نسعى إلى سرعة إتمام خطة التطوير المستقبلية بمستشفي العريش ومراحل التنفيذ. إلى جانب تفعيل آلية عمل قسم قسطرة القلب الذي تم افتتاحه حديثا.



وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم التغلب علي قائمة الانتظار خاصة إجراء العمليات إلى جانب نجاح تجربة البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية هي القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوفير التخصصات المطلوبة على ضوء الأمراض المنتشرة. وقد كان لبروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية له دور فاعل في تطوير الخدمة الصحية.



ولفت إلى أنه سوف يتم استخدام مستشفى العريش العام ، كمقر مستشفى جامعي لصالح كلية الطب بجامعة العريش، اعتبارا من العام الدراسي 2020\2021 م ، لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى العريش الجامعي ، وهذا سيعمل علي الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية ، وتخريج كوادر طبية لسد العجز في الأطباء بالمستشفيات، وفتح أقسام جديدة لإتاحة فرص العمل أمام شباب الخريجين، من أجل توافر الأطباء في مختلف التخصصات من أبناء المحافظة.



وقال الدكتور طارق كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن وزارة الصحة تدعم المستشفيات المركزية والعامة بمدن المحافظة ، بأطباء فرق الانتشار السريع فى مختلف التخصصات المختلفة، وأكد على أن المحافظة تكثف الإعلانات للتعاقدات مع أطباء فوق سن المعاش أو المتفرغين للعمل بمستشفيات المحافظة ، طبقا للاحتياجات .ولفت الدكتور طارق شوكه،كما تم الحصول علي تصديق من اللواء دكتور محمد شوشة المحافظ اء ، بزيادة قيمة التعاقدات للأطباء فى تخصصات عناية مركزة و تخدير و أشعة إلى ١٥٠٠ جنية للأخصائيين و٣٠٠٠ جنيه للحاصلين على الدكتوراه.



وأوضح الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش ، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لاستخدام مستشفى العريش العام كمستشفى تعليمي لحين إقامة المستشفى الجامعي الخاص بكلية الطب كبداية لتوفير الخدمة الطبية المتخصصة لأبناء المحافظة، وسد العجز فى التخصصات الطبية داخل، ورفع مستوى المنظومة العلاجية وتغطية احتياجات جميع المنشآت الخاصة بالرعاية الصحية وتحسين الجودة، إلى جانب توفير الكوادر المتخصصة من أساتذة ومدرسين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل الكلية.



وقال أنه سيتم افتتاح كلية الطب البشري العام القادم، بالإضافة إلى إنشاء فصول لكلية الطب تبدأ من السنة الخامسة والسادسة بالنسبة للدارسين الحاليين في كليات الطب، وسوف يتم افتتاحها العام الجامعي القادم 2020\2021م، وسيواكب إنشاء الكلية إنشاء مستشفي جامعي ومعهد للتمريض.أهمية توفير كوادر طبية تعليمية على مدار الأسبوع، للصالح العام ككادر العمل والطلبة والمرضى الذين ستقدم لهم الخدمة، عن طريق الكادر البشري من الاطباء.

