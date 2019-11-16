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تكنولوجيا

هواوي تخطط لإطلاق MatePad Pro في هذا الموعد

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:10 ص
Huawei
Huawei
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شيماء عبد المنعم
أعلن Richard Yu الرئيس التنفيذي لشركة هواوي Huawei، من خلال الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، عن أن الشركة ستكشف النقاب عن منتجات جديدة من سلسلة Huawei Mate Series في حدث خاص سيعقد بالعاصمة الصينية شنغهاي يوم 25 نوفمبر الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" الهندي، لم يكشف "ريتشارد يو" عن نوعية هذه المنتجات بالضبط، ولكن من المحتمل أن يكون أحدها هو الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro الذي سمعنا عنه خلال الشهر الماضي.

ولم تكشف هواوي رسميًا عن أي تفاصيل حول Huawei MatePad Pro حتى الآن، ولكن بفضل الصور التي تم تسريبها في الفترة الماضية، نعلم أنه سيضم شاشة مزودة بثقب من أجل الكاميرا الأمامية وتمتاز بإطارات نحيفة في جميع الجوانب الأربعة.

وسيأتي الجهاز اللوحي أيضًا بدعم القلم الإلكتروني ولوحة مفاتيح مغناطيسية قابلة للفصل، كما أنه سيحتوي على كاميرا مزدوجة في الخلف متصلة بفلاش LED، ووفقًا للتسريبات السابقة فمن المفترض أن يحتوي هذا الجهاز اللوحي على معالج HiSilicon Kirin 990، ومع ذاكرة العشوائية تصل إلي 8 جيجابايت، وسيكون متوفرًا بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي.

وحصل هذا الجهاز اللوحي مؤخرًا على شهادة CCC الصينية، حيث كشف موقع الويب الخاص بهيئة إصدار الشهادات الصينية عن أن جهاز MatePad Pro سيدعم شحن الشحن السريع بقوة 40W.

وقد تعلن شركة هواوي عن النسخة العادية من الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro، والتي تحمل اسم Huawei MatePad يوم 25 نوفمبر.
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