مصري يضع مذيع إحدى القنوات الإخوانية بورطة على الهواء.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو ظهر من خلاله مداخلة قوية لأحد المصريين على إحدى القنوات الاخوانية، وقام من خلالها بتوبيخ المذيع الإخواني لعم نقله وتداوله الأوضاع في سوريا.



وقال المتصل مخاطبًا المذيع الإخواني، "أنت ليه مش بتنتقد تركيا لما ولعت في سوريا وأطفال سوريا"، ليرد المذيع الإخواني: "لما أبقا سوري، أو تركي هنتقدهم.. أنا مصري وبتكلم عن مصر".



وأشار المتصل المصري: "اتكلم براحة، وانتقد الأوضاع في تركيا"، وقام المذيع الإخواني بقطع الاتصال على الفور.