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مرأة

اكتشفي ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة خوخ يوميا؟

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:39 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كشف موقع boldsky، عن فوائد تناول ثمرة الخوخ التي تساعد على الوقاية من حدوث العديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة، بالاضافة أنها مليئة بالقيم الغذئية.

الفوائد الصحية لـ ثمرة الخوخ:

- المساعدة في فقدان الوزن
- قتل الخلايا السرطانية
- تعزيز صحة القلب
- صحة العين
- تحسين مستويات السكر في الدم
- تحسين عملية الهضم
- منع فقر الدم
- تقاوم الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى شيخوخة الجلد، التجاعيد، حب الشباب، والبقع الداكنة.
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