الافتتاح 26 نوفمبر | جدول مباريات كأس خليجي 24

كشفت اليوم الجمعة اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 24 عن جدول مباريات البطولة حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والعراق في 26 نوفمبر الجاري يليه لقاء الإمارات مع اليمن في اليوم ذاته.



ومن المقرر أن يلتقي يوم 27 نوفمبر الجاري منتخب عمان مع البحرين والسعودية مع الكويت على أن تقام المباراتان على ملعب عبد الله بن خليفة في إطار المجموعة الثانية.



وتقام مباريات الجولة الثانية من بطولة خليجي 24 يوم 29 نوفمبر الجاري حيث يخوض منتخب الإمارات مع العراق ثم اليمن مع قطر.



وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب الكويت مع عمان والبحرين مع السعودية يوم 30 نوفمبر الجاري على أن تقام مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 2 ديسمبر المقبل.



ويواجه منتخب قطر يوم 2 ديسمبر القادم مع الإمارات والكويت مع البحرين على ملعب خليفة الدولي ثم اليمن مع العراق وعمان مع السعودية على ملعب عبد الله بن خليفة.



ومن المقرر أن تقام مباريات أول جولتين من المجموعة الأولى على ملعب خليفة الدولي فيما تلعب أول جولتين من المجموعة الثانية على ملعب عبد الله بن خليفة.



