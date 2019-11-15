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رياضة

تصفيات أمم أفريقيا 2021.. تنزانيا تفوز على غينيا الاستوائية بثنائية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:45 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق منتخب تنزانيا الفوز على نظيره غينيا الإستوائية بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الأولى للمجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

افتتح بيدرو أوبيانج أهداف اللقاء في الدقيقة 15 من عمر اللقاء لصالح منتخب غينيا، ثم تعادل سيمون موسوفا لمنتخب تنزانيا فى الدقيقة ٦٩، ثم سجل سالم أبوبكر هدف الفوز في الدقيقة ٩٣.

وتضم المجموعة العاشرة كلا من ليبيا وتونس وتنزانيا وغينيا الإستوائية.

وتقام بعد قليل مباراة ليبيا و تونس وجاء تشكيل نسور قرطاج كالآتي:

فاروق بن مصطفى – محمّد دراغر – ياسين مرياح – أيمن عمر النّور – علي معلول – الفرجاني ساسي – إلياس السخيري – أيمن بن محمّد – يوسف المساكني – سيف الدين الخاوي و وهبي الخزري.
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