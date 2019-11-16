ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

صيادلة الجيزة: بيع الأدوية بالإنترنت تلاعب بصحة المواطنين

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
الدكتورة نجوي هاشم،
الدكتورة نجوي هاشم، نقيب صيادلة الجيزة
Advertisements
محمد غالي
قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، إن بيع الأدوية عن طريق الإنترنت أو التطبيقات أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر تلاعبا بصحة المواطن.

وأكدت الدكتورة نجوى هاشم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حماية الدواء تبدأ بتداوله في المكان المرخص وبحكم القانون وهو الصيدلية التى تعد منفذ بيع الدواء الوحيد إلى الجمهور، من خلال صيدلي حاصل على بكالوريوس الصيدلة ويكون الدواء مسجلا وتحت إشراف وزارة الصحة.

وأوضحت نقيب الجيزة، أن بيع أدوية عن طريق المواقع الإلكترونية يعتبر تلاعبا بصحة وحياة المواطنين نظرا لعدم خضوع تلك الأدوية للرقابة أو الترخيص وهى غير آمنة، فضلا عن ذلك تكون غير معلومة المصدر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تداول أدوية بالصيدليات تسبب الوفاة خلال 5 أيام.. تعرف على الحقيقة

ضبط 21 ألف قرص وأمبول دوائي محظور بصيدلية في الشرقية

تحركات برلمانية بسبب مخاطر الصيدليات الإلكترونية على الصحة العامة.. نواب: تعتمد على بيع الأدوية المغشوشة بهدف تحقيق أرباح غير شرعية.. ومطالب بتوقيع عقوبات صارمة على مروجيها عبر فيس بوك

الصحة تنفي تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات

مغشوشة وخطر على الصحة..صيادلة الغربية تحذر من شراء الأدوية إلكترونيا

نقيب صيادلة القاهرة: لا توجد ما تسمى بتجارة الدواء الإلكترونية

ترشيحاتنا

الدفاية الكهربائية.. 9 معلومات لتجنب مخاطرها

لاعبة كرة قدم تترك الملعب من أجل إرضاع طفلها

إشارات وعلامات تخبرك بأن الله راضٍ عنك.. فيديو

الزمالك يعود لتدريباته اليوم استعدادا لإنبي في الدوري المصري

عضو اتحاد الكرة يعلق على صورته بـ "فوطة" حارس منتخب غانا

لميس سلامة لـ رامي جمال: بحبك جدا وحافظة كل أغانيك صم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان مبهج.. إنجى وجدان تتحدى وزنها بإطلالة جذابة

أسعار رينو اليوم في مصر

جريئة وملفتة.. شاهد أبرز إطلالات ابنة عمرو دياب فى عيد ميلادها