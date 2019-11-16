صيادلة الجيزة: بيع الأدوية بالإنترنت تلاعب بصحة المواطنين

قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، إن بيع الأدوية عن طريق الإنترنت أو التطبيقات أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر تلاعبا بصحة المواطن.



وأكدت الدكتورة نجوى هاشم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حماية الدواء تبدأ بتداوله في المكان المرخص وبحكم القانون وهو الصيدلية التى تعد منفذ بيع الدواء الوحيد إلى الجمهور، من خلال صيدلي حاصل على بكالوريوس الصيدلة ويكون الدواء مسجلا وتحت إشراف وزارة الصحة.



وأوضحت نقيب الجيزة، أن بيع أدوية عن طريق المواقع الإلكترونية يعتبر تلاعبا بصحة وحياة المواطنين نظرا لعدم خضوع تلك الأدوية للرقابة أو الترخيص وهى غير آمنة، فضلا عن ذلك تكون غير معلومة المصدر.

