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رياضة

منتخب مصر يصل جزر القمر

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:19 م
صدى البلد
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نور عادل
وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى جزر القمر، على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت 9 ساعات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جزر القمر يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويؤدي المنتخب تدريبه غدا في الرابعة بتوقيت جزر القمر الثالثة بتوقيت القاهرة وهو نفس موعد المباراة؛ حيث يشارك كل اللاعبين بالمران للبدء في التحضير لهذه المواجهة الهامة.
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