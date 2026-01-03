قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
أخبار البلد

وزارة السياحة: مصر تسجل أداء غير مسبوق وتستقبل 19 مليون سائح بنموّ 21%

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أكدت وزارة السياحة والآثار أن السياحة المصرية سجلت خلال عام 2025 أداءً استثنائيًا وغير مسبوق، حيث استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، في إنجاز يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية.

وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي -في بيان مساء اليوم السبت- أن ما حققته السياحة المصرية خلال عام 2025 يُعد إنجازًا كبيرًا، وتأكيدًا على قدرة مصر التنافسية، في ظل ما تتمتع به من أمن واستقرار والرؤية الواضحة والاستراتيجية المتكاملة التي تعتمد على إبراز تنويع الأنماط والمنتجات السياحية للمقصد المصري والتي لا مثيل لها في العالم مع تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة.

وأوضح أن هذا النمو يفوق متوسط معدل النمو العالمي الذي قدرته منظمة الأمم المتحدة للسياحة بنحو 5% فقط، وهو ما يعكس ثقة السائحين من مختلف دول العالم في مصر كوجهة سياحية متنوعة وآمنة وقادرة على تقديم تجارب سياحية متنوعة ومتكاملة.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على الدعم، ولمجلس الوزراء والحكومة على الجهود المتكاملة والتنسيق المستمر بين مختلف أجهزة الدولة، بما أسهم في تهيئة مناخ داعم للنمو السياحي، كما توجه بالتهنئة للقطاع السياحي الخاص وجميع العاملين بالوزارة على هذا الإنجاز المحقق.

وخلال عام 2025 تصدرت مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قائمة المطارات الأكثر استقبالًا للسائحين خلال عام 2025، بما يعكس التنوع الجغرافي للمقاصد السياحية المصرية، وقدرتها على جذب شرائح مختلفة من السائحين من أسواق متعددة، كما يؤكد نجاح جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية والمطارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. 

وشهدت المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية نموًا في أعداد الزيارة من السائحين الأجانب حيث استقبلت جميعها فيما عدا متحفي الحضارة والكبير 18.6 مليون سائح بنسبة نمو قدرها 33.5% مقارنة بعام 2024.

كما شهد عام 2025 نموًا ملحوظًا في رحلات الطيران السياحي (العارض) بنسبة 32%، في حين حققت مدينة العلمين الجديدة قفزة استثنائية، مسجلة نموًا بنسبة 450% في حركة الطيران العارض، لتكون أحد أبرز المقاصد السياحية الجديدة على خريطة السياحة الدولية.

وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج غير المسبوقة التي حققتها مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى تعكس نجاح رؤية القيادة السياسية واستراتيجية الوزارة لتنويع المقاصد السياحية، وفتح آفاق جديدة أمام السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية وخلق منتجات سياحية جديدة تعتمد على دمج عدد من المنتجات في تجربة سياحية واحدة متكاملة.

كما تم، خلال عام 2025، تسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، في مؤشر واضح على اتساع شبكة الطيران الدولية وزيادة الإقبال على زيارة مصر.

وأكد وزير السياحة والآثار أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على هذه النتائج الإيجابية، والعمل على تحقيق نمو سياحي مستدام ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا.

وزارة السياحة 19 مليون سائح السياحة المصرية

