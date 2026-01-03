قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
أخبار البلد

نقلة نوعية على الدائري .. افتتاح المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي في النصف الثاني من 2026

حمادة خطاب

تتسارع خطى العمل داخل أروقة وزارة النقل لإنهاء أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الأخضر في مصر، وهو مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري.

 ومع تقدم نسب التنفيذ، كشف مصدر مطلع لـ "صدى البلد" عن الملامح الزمنية الجديدة لتشغيل المرحلة الثانية من المشروع.

الموعد المرتقب للافتتاح الجماهيري

أوضح المصدر في تصريحاته أن افتتاح المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي أمام الجمهور من المتوقع أن يكون في النصف الثاني من عام 2026.

 وأشار المصدر إلى أن هذا الموعد يعد موعداً مبدئياً، حيث سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي والنهائي بعد انتهاء كافة تجارب التشغيل والتشغيل التجريبي لضمان أعلى معايير الأمان والجودة.

اللمسات الأخيرة: التشطيبات النهائية وتجهيز المحطات

تجري حالياً أعمال التشطيبات النهائية للمحطات في المسافة التي تشملها المرحلة الثانية. وتتضمن هذه الأعمال:

 * تركيب الأنظمة الإلكترونية وبوابات التذاكر الذكية.

 * تجهيز أرصفة الركاب وكباري المشاة المؤدية للمحطات.

 * إنهاء أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية وتأمين مسار الأتوبيس المنفصل.

ما هو مشروع الـ BRT؟ (بديل الميكروباص)

يعد الأتوبيس الترددي البديل الحضاري والآمن للميكروباص على الطريق الدائري، حيث يتميز بـ:

 * مسار معزول: يسير الأتوبيس في حارات منفصلة تماماً في منتصف الطريق الدائري لتجنب الزحام.

 * أتوبيسات كهربائية: المشروع يعتمد على حافلات صديقة للبيئة مصنعة محلياً في مصر، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية.

 * سعة استيعابية ضخمة: تستهدف الشبكة نقل آلاف الركاب يومياً بسرعة وانتظام ودقة في المواعيد.

التكامل مع منظومة النقل الذكي

يهدف المشروع إلى ربط القاهرة الكبرى ببعضها البعض، حيث تتكامل محطات الأتوبيس الترددي مع وسائل النقل الأخرى مثل:

 * مترو الأنفاق: في المحطات التبادلية الكبرى.

 * القطار الكهربائي الخفيف (LRT): لربط العاصمة الإدارية بالدائري.

 * المونوريل: لتسهيل حركة الانتقال بين شرق وغرب القاهرة.

أهداف المشروع الاستراتيجية

لا يقتصر المشروع على كونه وسيلة نقل فقط، بل يهدف إلى:

 * تخفيف التكدس المروري على الطريق الدائري الذي يعد الشريان الرئيسي للعاصمة.

 * توفير الوقت والجهد للمواطنين من خلال رحلات سريعة ومجدولة.

 * تحسين المظهر الحضاري للطريق الدائري بعد الانتهاء من أعمال التوسعة الشاملة ليصبح بـ 7 أو 8 حارات في كل اتجاه.

