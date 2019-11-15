تونس ضد ليبيا .. نسور قرطاج تفوز 4 / 1 بـ مشاركة ساسي ومعلول

حقق المنتخب التونسي فوز على نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأوليمبي" برادس في تونس، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.



وسجل الخزري والخاوي هدفي التقدم لصالح المنتخب التونسي في الدقيقتين 35 و 43، فيما نجح حمدو الهوني في تسجيل هدف الشوط الأول الوحيد لصالح الليبيين في الدقيقة 45.



وأهدي ساسي كرة طولية من وسط الميدان إلى سيف الدين خاوي الذي انفرد بالحارس مسجلًا الهدف الثالث لصالح نسور قرطاج.



واختتم المنتخب التونسي الرباعية عن طريق وهبي الخزري في الدقيقة 90 ليبتعد بنتيجة المباراة.



ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة العاشرة بجوار كلا من تنزانيا وليبيا وغينيا الإستوائية، حيث يتساوى مع تنزانيا عقب فوزها على غينيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويتصدران المجموعة برصيد 3 نقاط.