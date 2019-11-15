ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تونس ضد ليبيا .. نسور قرطاج تفوز 4 / 1 بـ مشاركة ساسي ومعلول

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:20 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق المنتخب التونسي فوز على نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأوليمبي" برادس في تونس، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل الخزري والخاوي هدفي التقدم لصالح المنتخب التونسي في الدقيقتين 35 و 43، فيما نجح حمدو الهوني في تسجيل هدف الشوط الأول الوحيد لصالح الليبيين في الدقيقة 45.

وأهدي ساسي كرة طولية من وسط الميدان إلى سيف الدين خاوي الذي انفرد بالحارس مسجلًا الهدف الثالث لصالح نسور قرطاج.

واختتم المنتخب التونسي الرباعية عن طريق وهبي الخزري في الدقيقة 90 ليبتعد بنتيجة المباراة.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة العاشرة بجوار كلا من تنزانيا وليبيا وغينيا الإستوائية، حيث يتساوى مع تنزانيا عقب فوزها على غينيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويتصدران المجموعة برصيد 3 نقاط.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النقاز يغيب عن تدريبات الزمالك اليوم لهذا السبب

فرجاني ساسي يكشف سبب خسارة تونس لنصف نهائي كأس أفريقيا.. وأزمته مع البنزرتي

قبل لقاء الليلة في تصفيات أمم أفريقيا | تونس وليبيا حبايب في نتائج الفوز

تونس ضد ليبيا.. ساسي ومعلول في التشكيل الأساسي لنسور قرطاج

تشكيل منتخب ليبيا لمواجهة منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2021

تصفيات أمم أفريقيا 2021.. تنزانيا تفوز على غينيا الاستوائية بثنائية

ترشيحاتنا

هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

ملكة.. شيماء سيف تبهر متابعيها بـ إطلالة سوارية

عمر مروان: النيابة العامة ستعلن ملابسات وفاة محمد مرسي.. فيديو

النصر السعودى يعلن مفاجأة سارة لجماهيره

تجاهل اللاعبين.. شاهد | ماذا فعل تركي آل الشيخ مع ليونيل ميسي قبل مباراة البرازيل

مشهد مثير للغرابة... كوبرا تبتلع ثعبان ضخم .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختلال عجلة القيادة كلمة السر.. حادث مخيف لـ أتوبيس في الغربية يسفر عن وفاة 2 وإصابة 20 آخرين.. و6 طلاب مصابين اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة بالمنيا.. صور

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد

بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد