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توك شو

سايس بمحطة الزهراء للخيول: الخيل الحامل بتخاف على نفسها زي الست.. فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:53 م
سايس بمحطة الزهراء
سايس بمحطة الزهراء للخيول
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قسم التوك شو
كشف رمضان عرفة، سايس بمحطة الزهراء للخيول، إن الاهتمام بالفرس خلال الحمل يزداد خلال الفترة التي يصل مداها إلى 11 شهرا.

وأضاف «عرفة» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الخيل الحامل تنام نصف ساعة عن طريق الجلوس على الأرض حتى تحافظ على نفسها، ولكن في الأصل فإن الخيول تنام بدون ان تجلس.

وكشف رمضان عرفة، سايس بمحطة الزهراء للخيول أن الخيل الحامل تبعد عن باقي الخيول حتى لا تصاب، وخلال المشي أيضا تحافظ على نفسها، قائلا: «بتخاف على نفسها زي الست الحامل».
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