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توك شو

مشرف بمحطة الزهراء: الخيول تحب من يحبها وتكره من يعاديها

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:41 ص
أحمد سعيد، مشرف عنبر
أحمد سعيد، مشرف عنبر الطلائع محطة الزهراء للخيول
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قسم التوك شو
قال أحمد سعيد، مشرف عنبر الطلائع محطة الزهراء للخيول، إن الخيول تشعر بكل شئ حولها، متابعا : «الخيول تحب اللي يحبها وتكره اللي يكرهها .. وهي مخلوقة من الريح وتحب الطراوة وتكره الحر».

وأضاف أحمد سعيد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الخيول تحس بمن حولها وتحاول الهجوم على من تشعر أمامه بالكره، موضحا أن علامات غضب الخيول احمرار في الأذن والعين، والنفر والعض.

وأوضح مشرف عنبر الطلائع محطة الزهراء للخيول، أن عض الخيول خطير، ويعلم متى يغضب الحصان ومتى يكون سعيد، مشيرا إلى أنه في مجال تربية الخيول أكثر من 20 عاما ويعرف الكثير عن تربيتهم.


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