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توك شو

مشرف بمحطة الزهراء للخيول: الشتاء موسم التزاوج عند الخيول

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
أحمد سعيد، مشرف عنبر
أحمد سعيد، مشرف عنبر الطلائع محطة الزهراء للخيول
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قسم التوك شو
كشف أحمد سعيد، مشرف عنبر الطلائع محطة الزهراء للخيول، عن الطرق التي يتعامل بها مع الخيل، موضحا أن الحصان عندما يريد أن يشرب يقوم بطرق الباب وعندما يريد الطعام يطرق الباب بصوت معين.

وأضاف أحمد سعيد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن موسم التزاوج عند الخيل في فصل الشتاء، وهذا افضل وقت عند الخيول ولا يفضل الصيف لأنهم لا يستطيعون العيش في درجات الحرارة المرتفعة.

ولفت مشرف عنبر الطلائع محطة الزهراء للخيول، إلى أن أخطر الأمراض التي يتعرض لها الخيل هو التواء المعدة «المغص» ،لأنه يتسبب في إنفجار ويموت في الحال، منوها إلى أنه يوم الولادة عند الخيل يكون يوم سعيد لأنه يعتبر رزق جديد وتعويض عما فقدوه.

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