الأرصاد: الطقس مستقر وننصح بارتداء الملابس الخريفية ..فيديو

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الكتلة الجوية القادمة التي جاءت من جنوب أوروبا تعد السبب في انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات شمال البلاد.





وأضاف محمود شاهين، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يجب ارتداء الملابس الخريف التي تميل للشتاء أثناء التواجد خارج المنزل خاصة في الساعات المتأخرة من الليل أو في الصباح الباكر.





وأشار مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار على عدد من المناطق خاصة السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، موضحًا أن مازال متبقى شهر لانتهاء فصل الخريف لتستقبل الشتاء لذاك الأجواء ستكون متقلبة.



