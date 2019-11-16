الأرصاد: أمطار خفيفة على سواحل البلاد غدا.. والطقس معتدل على باقي الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الأحد، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :

القاهرة 26/19

الإسكندرية 26/20

بورسعيد 25/22

رفح 25/15

طابا 25/15

كاترين 20/9

بني سويف 26/18

أسوان 28/19

الوادي الجديد 27/18