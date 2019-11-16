أول تصريح من الجملي المكلف بتشكيل الحكومة التونسية

قال حبيب الجملي، المكلف من الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة: إنه مستقل وسيظل مستقلا عن جميع الأحزاب مؤكدا أنه لن يكون له أي انتماء حزبي.





وأشار الجملي، في تصريحات لإذاعة "شمس" التونسية، إلى أنه منفتح على جميع الأحزاب من أجل الاتفاق على برنامج حكم تعمل على تنفيذه الحكومة الجديدة. وقال الجملي "بالنسبة للمعترضين على ترؤس النهضة، النهضة حاليا لم تعد تترأس الحكومة".





ولفت الجملي إلى أنه من المحتمل أن يتأخر في الشروع بمفاوضات تشكيل الحكومة ليوم أو اثنين.





وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، قد سلم، أمس الجمعة، الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.





واستقبل سعيد بقصر قرطاج رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي بصفته رئيس الحزب المتحصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، والذي أطلع الرئيس على المرشح المقترح لتشكيل الحكومة.





وولد الحبيب الجملي في مارس 1959 بالقيروان، وهو حاصل على دبلوم مرحلة ثالثة ومختص في التنمية الزراعية والتصرف في المؤسسات، وله عدة دراسات وبحوث تطبيقية في هذه المجالات.