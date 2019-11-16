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الأرصاد توضح حقيقة السيول.. وتفسر سبب الشعور بموجة البرودة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:19 م
موجة البرودة - أرشيفية
موجة البرودة - أرشيفية
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شيرين عادل
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن درجات الحرارة شهدت أمس، الجمعة، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بتسجيل 26 درجة مئوية.

ونفى محمود شاهين، في مداخلة هاتفية على برنامج "صباحك مصري" والمذاع عبر فضائية MBC مصر، ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن حدوث موجة سيول قادمة على القاهرة، قائلا: "إحنا مقلناش كده هما بياخدوا جملة ويعمموها على الكل".

وأكد أن هيئة الأرصاد نوهت فى وسائل الإعلام الأسبوع الماضى بأن موجة السيول ستكون على سلاسل جبال البحر الأحمر، وهو ما ثبت صدقه بالفعل خلال أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة.

وأرجع محمود شاهين، السبب فى الشعور بموجة البرودة مؤخرا، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، إلى انخفاض نسب الرطوبة.

وأضاف محمود شاهين أن موجة الأمطار سوف تتزايد على الإسكندرية، ورشيد، والبحيرة، وشمال سيناء خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن فرص سقوط الأمطار ستنعدم فى سلاسل جبال البحر الأحمر وشلاتين.
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