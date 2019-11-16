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تعليم

تحت شعار سواعد الوطن.. أزهري من أجل مصر تعقد المنتدى الثاني لها غداً

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:44 م
رابطة زهري أجل مصر
رابطة زهري أجل مصر
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محمد شحتة
تستعد رابطة أزهري من أجل مصر بجامعة الأزهر، لإطلاق المنتدى الثاني للرابطة تحت شعار "سواعد الوطن" وذلك بداية من غدا الأحد 17 إلى 22 نوفمبر الجاري بجامعة الأزهر، بحضور أكثر من 22 جامعة مصرية.

وفي تصريح له قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المنتدى يأتي برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، الذي يولي طلاب الجامعة اهتمامًا خاصًا ويؤكد دائمًا على أهمية وضرورة الارتقاء وتطوير منظومة الأنشطة الطلابية.

وتابع يوسف عامر، أن المنتدى يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب القيادية والسياسية والحوارية ورفع الوعي لديهم بقضايا الوطن، وأهمية مشاركة الشباب في صياغة مشكلاتهم المجتمعية ومحاولة التوصل إلي حلول لهذه المشكلات عبر خلق منصة للتعبيرعن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات والندوات على مدار فعاليات المنتدى، مضيفا أن الجامعة حريصة على مشاركة الجامعات المصرية لتنمية روح التعاون بين طلاب الجامعات وغرس قيم العمل الجماعى ودعم أواصر التواصل بين الطلاب.

ومن جانبه قال أحمد الطيب المنسق العام لرابطة "أزهري من أجل مصر" بجامعة الأزهر، أنه بعد نجاح المنتدى الأول الذي أقيم العام الماضي، استعدت الرابطة لإطلاق المنتدي هذا العام للوقوف خلف وطننا الحبيب من خلال صياغة رؤية واضحة لطلاب الجامعات المصرية من داخل جامعة الأزهر عبر برنامج، يهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدي شباب الجامعات المصرية من خلال مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، موضحا أن أهم ما ينفرد به المنتدى هذا العام بجانب اللقاءات والندوات التثقيفية ونماذج المحاكاة هو الزيارات الميدانية للمشروعات القومية لرؤية الإنجازات على أرض الواقع.
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