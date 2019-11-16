تحت شعار سواعد الوطن.. أزهري من أجل مصر تعقد المنتدى الثاني لها غداً

تستعد رابطة أزهري من أجل مصر بجامعة الأزهر، لإطلاق المنتدى الثاني للرابطة تحت شعار "سواعد الوطن" وذلك بداية من غدا الأحد 17 إلى 22 نوفمبر الجاري بجامعة الأزهر، بحضور أكثر من 22 جامعة مصرية.





وفي تصريح له قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المنتدى يأتي برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، الذي يولي طلاب الجامعة اهتمامًا خاصًا ويؤكد دائمًا على أهمية وضرورة الارتقاء وتطوير منظومة الأنشطة الطلابية.





وتابع يوسف عامر، أن المنتدى يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب القيادية والسياسية والحوارية ورفع الوعي لديهم بقضايا الوطن، وأهمية مشاركة الشباب في صياغة مشكلاتهم المجتمعية ومحاولة التوصل إلي حلول لهذه المشكلات عبر خلق منصة للتعبيرعن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات والندوات على مدار فعاليات المنتدى، مضيفا أن الجامعة حريصة على مشاركة الجامعات المصرية لتنمية روح التعاون بين طلاب الجامعات وغرس قيم العمل الجماعى ودعم أواصر التواصل بين الطلاب.



